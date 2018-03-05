Климкин назвал еще одну страну ЕС, которая готова отправить миротворцев на Донбасс

Финляндия готова присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе, но нужно еще давить на Россию относительно формата такой миссии.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни, передает "Укринформ".

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Наши финские друзья в принципиальном плане готовы принять участие в предстоящей миротворческой операции. Однако, сейчас должны давить на Россию с целью, чтобы это была настоящая миротворческая операция (миссия – "24"), а не операция, которая бы не позволила России легитимизировать свой протекторат на оккупированных территориях, заморозить ситуацию и создать ловушки в процессе реализации такой операции,

– сказал глава украинского МИД.

Климкин отметил, что фундаментальным условием миссии должен стать ее развертывание на всей без исключения территории оккупированного Донбасса, а также то, что миротворцы постепенно должны будут взять весь контроль над этой территорией.

В то же время, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни выразил поддержку суверенитета Украины и призвал к выполнению Минских соглашений на Донбассе.

"Мы подчеркиваем необходимость придерживаться постоянного перемирия. Мы считаем, что единственный путь к миру на Донбассе заключается в выполнении Минских соглашений. Мы считаем, что Россия ключи к решению этого конфликта, она должна использовать свое влияние на сепаратистов. Мы также считаем, что нет никаких оснований для смягчения санкций, пока Минские договоренности не будут выполнены ", – заявил он.

Напомним, 5 марта шведский министр обороны Петер Хультквист заявил, что Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если будет соответствующее решение Совета безопасности ООН.

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".