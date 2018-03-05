Клімкін назвав ще одну країну ЄС, яка готова відправити миротворців на Донбас

Фінляндія готова долучитися до миротворчої місії ООН на Донбасі, але потрібно ще тиснути на Росію щодо формату такої місії.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Фінляндської Республіки Тімо Сойні, передає "Укрінформ".

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Наші фінські друзі в принциповому плані готові взяти участь у майбутній миротворчій операції. Проте зараз маємо тиснути на Росію з метою, що це була справжня миротворча операція (місія – "24"), а не операція, яка б не дозволила Росії легітимізувати свій протекторат на окупованих територіях, заморозити ситуацію і створити пастки у процесі реалізації такої операції,

– сказав глава українського МЗС.

Клімкін наголосив, що фундаментальною умовою місії має стати її розгортання на всій без винятку території окупованого Донбасу, а також те, що миротворці поступово повинні будуть перебрати весь контроль над цією територією.

Водночас, міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні висловив підтримку суверенітету України та закликав до виконання Мінських угод на Донбасі.

"Ми підкреслюємо необхідність дотримуватись постійного перемир'я. Ми вважаємо, що єдиний шлях до миру на Донбасі полягає у виконанні Мінських угод. Ми вважаємо, що Росія має ключі до вирішення цього конфлікту, вона має використати свій вплив на сепаратистів. Ми також вважаємо, що немає жодних підстав щодо пом'якшення санкцій, поки Мінські домовленості не будуть виконанні", – заявив він.

Нагадаємо, 5 березня швецький міністр оборони Петер Хультквіст заявив, що Швеція готова взяти участь у миротворчій місії на Донбасі, якщо буде відповідне рішення Ради безпеки ООН.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".