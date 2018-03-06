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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Введення миротворців ООН на Донбас: у Путіна нагадали умови

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У Путіна нагадали про умови введення миротворців на Донбас
У Путіна нагадали про умови введення миротворців на Донбас / Фото з відкритих джерел

У Москві заявили про неможливість розміщення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбасі без узгодження з лідерами терористичних "Л/ДНР".

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

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Як відомо, раніше президент РФ Володимир Путін наголосив, що Росія не проти введення миротворчої місії ООН на Донбас, але необхідно домовитися про це з фейковими "Л/ДНР".

За словами Пєскова, позиція Кремля у справі розміщення міжнародних моніторингових місій на Сході України залишилась незмінною.

"Позиція Росії абсолютно послідовна і добре відома. Основна думка полягає в тому, що неможливо взагалі ухвалювати будь-які рішення про розміщення міжнародних місій без переговорів і досягнення згоди і консенсусу з представниками республік Донбасу. Саме про це говорив президент Путін", – сказав прес-секретар російського лідера.

Нагадаємо, 5 березня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Фінляндія готова долучитися до миротворчої місії ООН на Донбасі, але потрібно ще тиснути на Росію щодо формату такої місії.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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