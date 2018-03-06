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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Введение миротворцев ООН на Донбасс: у Путина напомнили условия

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У Путина напомнили об условиях введения миротворцев на Донбасс
У Путина напомнили об условиях введения миротворцев на Донбасс / Фото из открытых источников

В Москве заявили о невозможности размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе без согласования с лидерами террористических "Л/ДНР".

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

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Как известно, ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не против введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, но необходимо договориться об этом с фейковыми "Л/ДНР".

По словам Пескова, позиция Кремля по делу размещения международных мониторинговых миссий на Востоке Украины осталась неизменной.

"Позиция России абсолютно последовательная и хорошо известна. Основная мысль заключается в том, что невозможно вообще принимать какие-либо решения о размещении международных миссий без переговоров и достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса. Именно об этом говорил президент Путин", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, 5 марта министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Финляндия готова присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе, но нужно еще давить на Россию касательно формата такой миссии.

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Владимир Путин Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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