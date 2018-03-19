ЕС и НАТО должны предоставить Украине оборонительное оружие, – экс-глава НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО, советник Президента Украины Андерс Фог Расмуссен заявил, что ЕС и НАТО должны предоставить Украине оборонительное оружие, продвигать инвестиции в украинскую экономику и усилить санкции против России.

Об этом он сказал 19 марта на международной конференции "Развитие безопасной и устойчивой Украины: прогресс и вызовы" в Брюсселе, сообщает Укринформ.

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Мы должны помочь Украине укрепить возможности защищать себя от российской агрессии. Мы должны предоставить Украине оборонительное вооружение и системы,

– отметил экс-глава Альянса.

По мнению Расмуссена, это также станет мощным сигналом накануне саммита НАТО в июле этого года.

Вторым направлением помощи Украины политик назвал продвижение инвестиций в экономику государства, так как Украина является выгодным местом для европейских инвестиций.

Третьим направлением работы, по мнению Расмуссена, является то, что Запад должен продолжать и усиливать политику санкций против России.

Он отдельно акцентировал внимание на том, что Евросоюз должен отказаться от российского сугубо политического проекта газопровода "Северный поток-2".