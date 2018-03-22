Генерал НАТО дав оцінку військовим реформам України

За останні чотири роки Україна суттєво наблизилася до НАТО, провівши вражаючі оборонні реформи.

Таку думку висловив голова Військового комітету альянсу генерал Петро Павло, повідомляє DW.

Він зазначив , що попри успіхи, перед Україною ще стоїть низка завдань, які потрібно виконати.

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За словами генерала, одна з головних цілей цих завдань – стабільність України.

НАТО і окремі держави-члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну – оскільки ми твердо віримо, що незалежна і стабільна Україна, віддана демократії та верховенству права, є ключем до євроатлантичної безпеки,

– додав він.

Генерал роз’яснив, що безпека і стабільність взаємопов'язані: якщо країна безпечна і стабільна, це робить позитивний вплив на сусідні країни і весь регіон.