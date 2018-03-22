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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Генерал НАТО дал оценку военным устремлениям Украины

13 Читати новину українською
Генерал Петр Павел
Генерал Петр Павел / ЗН

За последние четыре года Украина существенно приблизилась к НАТО, проведя впечатляющие оборонительные реформы.

Такое мнение высказал председатель Военного комитета альянса генерал Петр Павел, сообщает DW.

Он отметил, что несмотря на успехи, перед Украиной еще стоит ряд задач, которые нужно выполнить.

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По словам генерала, одна из главных целей этих задач – стабильность Украины.

НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности,
– добавил он.

Генерал разъяснил, что безопасность и стабильность взаимосвязаны: если страна безопасна и стабильна, это оказывает положительное влияние на соседние страны и весь регион.

Теги: Новости политики Новости Украины НАТО
Источник: 24 Канал
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