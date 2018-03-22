Генерал НАТО дал оценку военным устремлениям Украины

За последние четыре года Украина существенно приблизилась к НАТО, проведя впечатляющие оборонительные реформы.

Такое мнение высказал председатель Военного комитета альянса генерал Петр Павел, сообщает DW.

Он отметил, что несмотря на успехи, перед Украиной еще стоит ряд задач, которые нужно выполнить.

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По словам генерала, одна из главных целей этих задач – стабильность Украины.

НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину – поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности,

– добавил он.

Генерал разъяснил, что безопасность и стабильность взаимосвязаны: если страна безопасна и стабильна, это оказывает положительное влияние на соседние страны и весь регион.