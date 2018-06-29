Гройсман хоче змінити конституцію: які кроки пропонує прем'єр-міністр

Наразі роль прем'єр-міністра у структурі української влади є вельми слабкою – до прикладу, він навіть не може усунути міністра. Відтак, слід вдосконалювати Конституцію та ліквідувати дуалізм влади.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у коментарі ресурсу "Обозреватель".

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"В усьому світі прем’єр-міністр може усунути міністра – я цього зробити не можу. В українського прем’єра немає багатьох інструментів, які б мали бути. У нас коаліційний уряд. Його створено з декількох політичних сил, і кожна з них має право на свої погляди під час формування Кабміну", – підкреслив посадовець.

Як зауважив Гройсман, він є прихильником такого підходу: визначається компромісна фігура прем’єр-міністра, а далі він створює для себе команду, презентує її коаліції, а вона погоджується або ні.

"Але мені здається, поки що для української політики це неможливо. Роль прем’єр-міністра у виконавчій владі має бути однозначно посилено. Проблема полягає в тому, що український прем’єр-міністр не має права навіть видавати розпорядження, накази. Їх приймає лише колегіальний орган. Це розмита відповідальність, розмиті повноваження. Видати наказ прем’єр-міністр також не може – є лише рішення уряду, постанови уряду, доручення уряду. Прем’єр може дати доручення, зібрати Кабінет міністрів, внести подання уряду з певних питань". – зауважив очільник Кабміну.

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На його думку, так було зроблено, аби зробити слабкого прем’єра з точки зору його функціоналу, однак це абсолютно неефективна модель.

Загалом вважаю: треба вдосконалювати Конституцію. Зокрема і в розділі місцевого самоврядування. Також треба ліквідувати дуалізм влади. І нехай там ніхто не думає, що я "наїжджаю" на президента. Просто я відверто виступаю за ефективнішу модель управління. - По-перше, повноваження президента передбачено виключно ст. 106 Конституції України. Усе інше їй не відповідає, тому має бути скасовано. По-друге, потрібна окрема дискусія щодо конституційного питання. Прем'єр має отримати ширші повноваження для формування уряду, щодо розпорядчих документів. Можна взяти німецьку модель або канадську. Подивіться, як це працює в розвинутих демократіях,

– додав український прем’єр.