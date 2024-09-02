Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в понедельник, 2 сентября. А применил гибрид враг во время вечернего обстрела Харькова 31 августа.
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"После непродолжительного периода затишья в августе Россия снова активизировала свои атаки на Харьков", – сказал чиновник.
Россия атаковала гибридным оружием гражданские объекты
Терехов отметил, что новыми целями российских оккупантов стали гражданские объекты и "обычные мирные люди", которые в момент взрыва "находились дома, гуляли на улице или работали".
Кроме этого, во время вечернего обстрела 31 августа враг впервые за время войны применял по Харькову такое нетипичное оружие, как "Гром-Е1" – гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы,
– заявил мэр города.
Что известно о "Громе-Е1"
Гибридная ракета "Гром-Е1" создана на основе советской ракеты Х-38. Максимальная дальность поражения – 120 километров. Оружие оснащено реактивным двигателем, что увеличивает дальность поражения.
Также "Гром-Е1" имеет осколочно-фугасную модульную боевую часть с контактным детонатором.
Впервые снаряд "Гром-Е1" упал в частном секторе северо-западного района оккупированного Донецка 12 марта 2023 года.