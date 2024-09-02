Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у понеділок, 2 вересня. А застосував гібрид ворог під час вечірнього обстрілу Харкова 31 серпня.

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"Після нетривалого періоду затишшя, у серпні Росія знову активізувала свої атаки на Харків", – сказав він.

Росія атакувала гібридною зброєю цивільні об'єкти

Терехов зазначив, що новими цілями російських окупантів стали цивільні об'єкти та "звичайні мирні люди", які в момент вибуху "перебували вдома, гуляли на вулиці чи працювали".

Крім цього, під час вечірнього обстрілу 31 серпня, ворог вперше за час війни застосовував по Харкову таку нетипову зброю, як "Грім-Е1" – гібрид ракети та керованої авіаційної бомби,

– заявив мер міста.

Що відомо про Грім-Е1

Гібридна ракета "Грім-Е1" створена на основі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження – 120 кілометрів. Зброя оснащена реактивним двигуном, що збільшує дальність ураження.

Також "Грім-Е1" має осколково-фугасну модульну бойову частину з контактним детонатором.

Вперше снаряд "Грім-Е1" впав у приватному секторі північно-західного району окупованого Донецька 12 березня 2023 року.