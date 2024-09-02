Харківська обласна прокуратура розповіла, що вже почала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. Варто зауважити, що тривога на Харківщині лунала з 22:25 1 вересня по 02:48 2 вересня, згодом – з 03:49 по 07:13.

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Чим ворог атакував Харків

У прокуратурі розповіли, що Росія орієнтовно о 1:30 – 1:40 2 вересня атакувала безпілотниками Харків. Ворог у місті пошкодив:

у Слобідському районі – навчальний заклад;

у Київському районі – житлові будинки та господарчі споруди.

На жаль, поранена 66-річна жінка, медики надали їй допомогу.

Вже о 5:30 (2 вересня – 24 Канал) ворог завдав по місту ракетний удар... Результати огляду вилучених уламків дозволяють зробити попередній висновок щодо типу ракети: це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як Hwasong-11,

– заявили в прокуратурі.

Вони зауважили, що під атакою було садове товариство в Індустріальному районі міста. На щастя, люди вціліли.

Ворог вночі проти 2 вересня знову вдарив по Харкову

Станом 9:29 2 вересня прокурори та слідчі поліції заявили, що вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

До речі, ворог цинічно вдарив по Харкову 30 серпня – 1 вересня. На жаль, через обстріли на вихідних в лікарнях Харківщини перебувають 27 людей, включно з 7 дітьми. Відомо, що троє дорослих у важкому стані, одна людина – у вкрай важкому.