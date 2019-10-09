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      Громадская рада доброчестности: есть вопросы по имуществу судьи КСУ

      17 Читати новину українською
      Конституционный Суд Украины
      Конституционный Суд Украины / freeradio.com.ua

      Член Громадской рады доброчестности (ГРД) Наталья Соколенко заявила, что к судье Конституционного Суда Украины Виктору Городовенко возникли вопросы по имуществу, указанному в его декларации.

      Данное заявление было сделано в рамках комментария к статье Любови Величко "Тест на щирість. Висновок – НЕ складено", которая вышла на сайте NovaVlada.info 8 октября 2019 года.

      "Центр политико-правовых реформ" проводил исследование деклараций судей. В том числе, анализировали декларацию Виктора Городовенко. И увидели – есть вопросы по имуществу. Поэтому, если бы Городовенко принимал участие в конкурсе на должность судьи Верховного Суда, то он был получил от Громадской рады доброчестности негативный вывод", – сказала Наталья Соколенко.

      Данная ситуация иллюстрирует давний конфликт интересов между ГРД и судебной системой. В рамках судебной реформы предполагается, что органы общественного контроля получают возможности для влияния на отбор новых кадров в судебной системе. Однако, информация и выводы ГРД регулярно игнорировались. Это привело к тому, что в марте 2018 года ГРД вышла из процесса оценки судей апелляционных и местных судов, так как кандидаты по которым у ГРД были претензии, все равно проводились комиссией ВККСУ на должности. Это противоречило целям ГРД и сделало ее по сути номинальной структурой, чье мнение и собранные материалы никого не интересовали.

      В свою очередь это ставит под вопрос судебную реформу в Украине на всех уровнях. В результате чего происходят случаи, когда по мнению Юлии Кириченко (эксперта Центра политико-правовых реформ) Съезд судей не провел должным образом конкурсный отбор Виктора Городовенко, как того требует конституционная реформа 2016 года.

      "Городовенко этот конкурсный отбор не проходил. Более того, Съезд судей видел его кандидатом аж за полгода до проведения этого конкурса. И это очень странно с точки зрения справедливости конкурса", – отмечает Юлия Кириченко в статье.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Конституционный суд
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