Громадська рада доброчесності: Є питання щодо майна судді КСУ

Член Громадської ради доброчесності (ГРД) Наталія Соколенко заявила, що до судді Конституційного Суду України Віктора Городовенка виникли питання щодо майна, вказаного в його декларації.

Дана заява була зроблена в рамках коментаря до статті Любові Величко "Тест на щирість. Висновок – не склад", яка вийшла на сайті NovaVlada.info 8 жовтня 2019 року.

"Центр політико-правових реформ" проводив дослідження декларацій суддів. В тому числі, аналізували декларацію Віктора Городовенко. І побачили – є питання по майну. Тому, якби Городовенко брав участь в конкурсі на посаду судді Верховного Суду, то він був отримав від Громадської ради доброчесності негативний висновок", – сказала Наталя Соколенко.

Дана ситуація ілюструє давній конфлікт інтересів між ГДР і судовою системою. В рамках судової реформи передбачається, що органи громадського контролю отримують можливості для впливу на відбір нових кадрів у судовій системі. Однак, інформація і висновки ГДР регулярно ігнорувалися. Це призвело до того, що в березні 2018 року ГРД вийшла з процесу оцінки суддів апеляційних та місцевих судів, так як кандидати за якими у ГРД були претензії, все одно проводилися комісією ВККСУ на посаді. Це суперечило цілям ГРД і зробило її по суті номінальною структурою, чия думка і зібрані матеріали нікого не цікавили.

У свою чергу це ставить під питання судову реформу в Україні на всіх рівнях. В результаті чого відбуваються випадки, коли на думку Юлії Кириченко (експерта Центру політико-правових реформ) З'їзд суддів не провів належним чином конкурсний відбір Віктора Городовенка, як того вимагає конституційна реформа 2016 року.

"Городовенко цей конкурсний відбір не проходив. Більш того, З'їзд суддів бачив його кандидатом аж за пів року до проведення цього конкурсу. І це дуже дивно з точки зору справедливості конкурсу", – зазначає Юлія Кириченко в статті.