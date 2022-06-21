Все просто

Если Московия начинает долго и скучно "пугать", доставая из ящика несвежие ракеты, то это значит, что сделать ничего реально она не может.

Читайте также Стена и ров с крокодилами: бывшей Украины больше не будет

Пустые слова

Словесные устрашения, страшные демонстрации, агрессивный телеграм-карлик Димон (бывший президент России Медведев – ред.) и твиттер-хряк Рогозин (глава "Роскосмоса – ред.) – все это индикаторы бессилия, а не силы.