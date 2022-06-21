Дьявол внутри нас. Слабость, страх поражения, неуверенность – это союзники нашего врага.

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Израиль смог и Украина сможет

Израиль 74 года развивается и живет в противостоянии с арабским миром, насчитывающим миллиард+ населения. Любит, отдыхает, строит, прогрессирует не выходя из состояния войны, расцветая между активными фазами.

Конечно, у нас рядом е**нутая страна с 140 миллионами населения и огромными ресурсами, но у него положение похуже. Израильтяне смогли? И мы сможем.

В первую войну, а она началась еще до того, как на карте официально возник Эрец-Исраэль, израильтяне отбивались, клепая автоматы из обрезков водопроводных труб. И отбились. Они живут буквально, не фигурально – буквально – в окружении врагов, мечтающих их уничтожить. У нас же хотя бы с одной стороны – друзья. Уже легче.

Важно Нет никакого "русского мира", как оказалось

Прежней Украины не будет

Мы должны выстоять и мы выстоим. У нас есть желание и нам помогут с деньгами и оружием. Только всем нам надо понять: прежний мир умер, он уже никогда не вернется. Прежней Украины нет и нет никакой возможности вернуть ее обратно. И незачем. Надо строить новую страну, на новых принципах.

Не будет больше ни газа по пятьдесят, ни совместного бизнеса с орками, ни перекрестного опыления с "братским" народом, ни совместной культуры. Ничего. На десятки лет. Стена и ров с крокодилами. До тех пор, пока там не вымрут нынешние Z и V. Гештальт 1654 года закрыт окончательно.

Нам не надо строить Анти-Россию. Нам надо строить нашу Україну – заможну та незалежну. В любых условиях.

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