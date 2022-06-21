Диявол усередині нас. Слабість, страх поразки, невпевненість – це союзники нашого ворога.

Читайте Загроза вторгнення Білорусі в Україну: чому Лукашенко трясе повітря

Ізраїль зміг і Україна зможе

Ізраїль 74 роки розвивається і живе у протистоянні з арабським світом, що налічує мільярд+ населення. Любить, відпочиває, будує, прогресує, не виходячи зі стану війни, розквітаючи між активними фазами.

Звичайно, у нас поряд ї**нута країна зі 140 мільйонами населення і величезними ресурсами, але у нього становище гірше. Ізраїльтяни змогли? І ми зможемо.

У першу війну, а вона почалася ще до того, як на карті офіційно виник Ерец-Ісраель, ізраїльтяни відбивалися, клепаючи автомати з обрізків водопровідних труб. І відбилися. Вони живуть буквально, не фігурально – буквально – в оточенні ворогів, які мріють знищити їх. А в нас хоча б з одного боку – друзі. Вже легше.

Важливо Немає ніякого "русского міра", як виявилося

Колишньої України не буде

Ми маємо вистояти і ми вистоїмо. У нас є бажання і нам допоможуть із грошима та зброєю. Тільки всім нам треба зрозуміти: колишній світ помер, він уже ніколи не повернеться. Колишньої України немає і немає жодної можливості повернути її назад. І нема для чого. Потрібно будувати нову країну, на нових принципах.

Не буде більше ні газу по п'ятдесят, ні спільного бізнесу з орками, ні перехресного запилення із "братським" народом, ні спільної культури. Нічого. На десятки років. Стіна та рів із крокодилами. Доки там не вимруть нинішні Z і V. Гештальт 1654 закритий остаточно.

Нам не треба будувати Анти-Росію. Нам треба будувати нашу Україну – заможну та незалежну. У будь-яких умовах.

Також цікаво – Арестович спрогнозував, скільки триватиме війна в Україні: дивіться відео