В Международном агентстве по атомной энергии опубликовали отчет, в котором сообщили о присутствии оккупантов и вражеского оружия на ЗАЭС.

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В МАГАТЭ написали, что они продолжают сообщать о присутствии на станции вооруженных людей и военной техники, что нарушает один из пяти принципов безопасности для Запорожской АЭС, которые в мае 2023 года предложило агентство.

Что известно о визите Гросси

Во время моего пятого визита на место мы с экспертами МАГАТЭ оценивали ситуацию после пожара в градирне 11 августа и текущие работы с водяными насосами и складом топлива,

– заявил Рафаэль Гросси.

Он также отметил, что МАГАТЭ остается непоколебимым в миссии способствовать обеспечению ядерной безопасности на крупнейшем ядерном объекте Европы в условиях "текущего конфликта".

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Российские пропагандисты заявили в своих телеграмм-каналах, что якобы Гросси сказал, мол, МАГАТЭ, по-прежнему, "не может указать на виновника атак".

Россия показала визит Гросси на ЗАЭС: смотрите видео

Кстати, глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко обнародовал видео прибытия Гросси на ЗАЭС. На кадрах видно, как гендиректор МАГАТЭ обнимается с россиянами.

Гросси из МАГАТЭ обнимается с россиянами на оккупированной ЗАЭС,

– заявил Коваленко.

Гросси обнимался с россиянами на ЗАЭС: смотрите видео