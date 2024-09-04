У Міжнародному агентстві з атомної енергії опублікували звіт, у якому повідомили про присутність окупантів та ворожої зброї на ЗАЕС.

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У МАГАТЕ написали, що вони продовжують повідомляти про присутність на станції озброєних людей та військової техніки, що порушує один з п'яти принципів безпеки для Запорізької АЕС, які у травні 2023 року запропонувало агентство.

Що відомо про візит Гроссі

Під час мого п'ятого візиту на місце ми з експертами МАГАТЕ оцінювали ситуацію після пожежі в градирні 11 серпня та поточні роботи з водяними помпами та складом палива,

– заявив Рафаель Гроссі.

Він також зазначив, що МАГАТЕ залишається непохитним у місії сприяти забезпеченню ядерної безпеки на найбільшому ядерному об'єкті Європи в умовах "поточного конфлікту".

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Російські пропагандисти заявили у своїх телеграм-каналах, що нібито Гроссі сказав, мовляв, МАГАТЕ, як і раніше, "не може вказати на винуватця атак".

Росія показала візит Гроссі на ЗАЕС: дивіться відео

До речі, глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко оприлюднив відео прибуття Гроссі на ЗАЕС. На кадрах видно, як гендиректор МАГАТЕ обіймається з росіянами.

Гроссі з МАГАТЕ обіймається з росіянами на окупованій ЗАЕС,

– заявив Коваленко.

Гроссі обіймався з росіянами на ЗАЕС: дивіться відео