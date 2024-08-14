Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник.

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Загарбники не допустили експертів МАГАТЕ всередину градирні ЗАЕС

За словами Миколи Колісника, представники МАГАТЕ змогли провести огляд градирні, радіаційний моніторинг.

Після проведеного огляду експерти попросили доступ безпосередньо в середину градирні на рівень розподілу водяних форсунок, де, за їхніми припущеннями, могло бути певне пошкодження. Але доступу туди експерти не отримали,

– повідомив Колісник.

Він підкреслив, що наразі МАГАТЕ не зробило остаточного висновку щодо обставин загоряння на градирні.

Нагадаємо, що 11 серпня Володимир Зеленський повідомив про пожежу на території Запорізької АЕС, влаштовану російськими окупантами. Він наголосив, що лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки.