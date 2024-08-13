Окупанти могли принести автомобільні шини в градирню і підпалити їх. Це може бути провокацією або спробою створити паніку в населених пунктах на Правобережжі колишнього водосховища.

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Що кажуть у МАГАТЕ про пожежу на ЗАЕС

На вимогу негайно оцінити наслідки пожежі Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі відвідала територію градирні. За словами генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі, на основі спостережень команда оцінила: малоймовірно, що першоджерело пожежі виникло біля основи градирні,

– сказано в їхньому дописі.

В організації встановили, що пошкодження, швидше за все, було зосереджено у внутрішній частині башти на рівні водорозподільного сопла, розташованого на висоті приблизно десяти метрів. Цікаво, що ані до рівня розподілу водяного сопла з бетонних фундаментних колон, ані до басейну, який є основою градирні, їх не пустили "з міркувань безпеки".

В МАГАТЕ сказали, що стійкий запах від вогню у градирні – це, швидше за все, запах горілого пластику. Це могла бути розплавлена пластикова сітка, яка впала під час пожежі.

"Під час обходу залишків ні шин, ні дронів не було помічено. Не було значних ознак порушення уламків, попелу чи сажі, розташованих біля основи градирні. Ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні наразі не працюють", – повідомили в організації.

У районі градирень (тобто приблизно за 1,5 кілометра від реакторних блоків ЗАЕС), радіоактивних речовин немає. Команда провела радіаційний моніторинг в районі градирень і реакторів і підтвердила відсутність ознак підвищеного рівня радіації.

Представники організації збираються продовжити аналіз після того, як отримають доступ до рівня розподілу водяного сопла та басейну.

Для збору додаткової інформації та перевірки достовірності доказів команда звернулася з проханням супроводжувати персонал ЗАЕС під час фотографування верхньої частини рівня розподілу водяного сопла. Наразі команда не змогла зробити остаточні висновки на основі отриманих даних і спостережень,

– підсумували там.