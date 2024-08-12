І хоч ситуація там станом на сьогодні стала, проте росіяни облаштували навколо Запорізької АЕС багато фортифікацій. Про це в етері телемарафону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, інформує 24 Канал.

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Яка ситуація на ЗАЕС

Що стосується Запорізької АЕС, то вона фактично перетворена ворогом на військовий об'єкт, там навколо ЗАЕС росіяни облаштували багато фортифікацій. Очевидно, що вони припускають, що можуть там відбуватися якісь дії, можливо, з нашого боку. Чи щось у них там інше на умі – не знаю,

– зазначив Лиховій.

За його словами, Запорізька атомна електростанція фактично "стала заручником цієї агресивної політики Росії", оскільки невідомо, що в голові в окупантів, адже ще "вчора вони її підпалили, тож хтозна, що зроблять завтра".

Нагадаємо, що ввечері 11 серпня стало відомо, що окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Президент Володимир Зеленський уточнив, що вогонь на ЗАЕС вдалось зафіксувати з Нікополя.

Незабаром після цього у МАГАТЕ взялися цитувати окупаційну адміністрацію. Експерти заявили, що вони помітили дим над ЗАЕС після "численних вибухів", які начебто пролунали в неділю ввечері 11 серпня.