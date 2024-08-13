Оккупанты могли принести автомобильные шины в градирню и поджечь их. Это может быть провокацией или попыткой создать панику в населенных пунктах на Правобережье бывшего водохранилища.

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Что говорят в МАГАТЭ о пожаре на ЗАЭС

По требованию немедленно оценить последствия пожара Миссия поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье посетила территорию градирни. По словам генерального директора Рафаэля Мариано Гросси, на основе наблюдений команда оценила: маловероятно, что первоисточник пожара возник у основания градирни,

– сказано в их сообщении.

В организации установили, что повреждения, скорее всего, были сосредоточены во внутренней части башни на уровне водораспределительного сопла, расположенного на высоте примерно десяти метров. Интересно, что ни к уровню распределения водяного сопла из бетонных фундаментных колонн, ни к бассейну, который является основой градирни, их не пустили "из соображений безопасности".

В МАГАТЭ сказали, что устойчивый запах от огня в градирне – это, скорее всего, запах горелого пластика. Это могла быть расплавленная пластиковая сетка, которая упала во время пожара.

"Во время обхода остатков ни шин, ни дронов не было замечено. Не было значительных признаков нарушения обломков, пепла или сажи, расположенных у основания градирни. Ядерная безопасность станции не пострадала, поскольку градирни пока не работают", – сообщили в организации.

В районе градирен (то есть примерно за 1,5 километра от реакторных блоков ЗАЭС), радиоактивных веществ нет. Команда провела радиационный мониторинг в районе градирен и реакторов и подтвердила отсутствие признаков повышенного уровня радиации.

Представители организации собираются продолжить анализ после того, как получат доступ к уровню распределения водяного сопла и бассейна.

Для сбора дополнительной информации и проверки достоверности доказательств команда обратилась с просьбой сопровождать персонал ЗАЭС во время фотографирования верхней части уровня распределения водяного сопла. Сейчас команда не смогла сделать окончательные выводы на основе полученных данных и наблюдений,

– подытожили там.