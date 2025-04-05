Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Киев и область накроет гроза

В КГГА предупредили жителей столицы о I уровне опасности, желтом.

В администрации также призвали во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Справка. При подтоплении проезжей части или тротуаров киевляне могут обратиться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.



Если упало дерево или сломались ветви – необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Тем временем в ДТЭК сообщили, что из-за непогоды на Киевщине энергетики будут работать в усиленном режиме. Отмечается, что сильные порывы ветра и ливни могут вызвать падение деревьев и обрывы электросетей.

Ремонтные бригад ДТЭК переведены в повышенную готовность, чтобы в случае аварий как можно быстрее ликвидировать их,

– говорится в сообщении.

Сотрудники ДТЭК также призвали не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к поврежденным линиям электропередач.

Напомним, уже вскоре в Украине ударят заморозки. По прогнозам синоптиков, также будет идти снег, а в части областей возможно образование снежного покрова.