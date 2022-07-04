В отдельных районах ожидается град и сильный ветер

Жарче всего будет в южных областях Украины – на Николаевщине и Запорожье. Днем столбик термометра составит около 32 – 34 градусов тепла.

В Одессе и области предупреждают о непогоде: в ближайшие часы – гроза и шквалы

Средняя дневная температура составит +29...+33 градуса. Днем 5 июля в Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и Ровенской области прогнозируют грозы. В отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 метров в секунду. Спасатели объявили и уровень опасности.

Прогноз синоптикини Диденко

Синоптикиня Наталья Диденко сообщает , что во вторник в Украине будет продолжаться жара. Днем 5 июля столбики термометров будут подниматься до +28 – +34 градусов. Ночью ожидается +17 – +22 градуса.

Сообщается, что дождей будет мало – кратковременные грозовые местами пройдут только в западных областях, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины. В Киеве 5 июля будет царить сухая жаркая погода – максимальная температура воздуха будет составлять +31 – +33 градуса.

Жара ослабнет 6 июля в западных областях, 7 июля понижение температуры воздуха до комфортной ожидается в северных и центральных областях.

На юге и востоке Украины сильная жара еще будет продолжаться,

– сообщила Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на 5 июля.

Ужгород – +31...+33

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +31...+33

Хмельницкий – +30...+32

Луцк – +29...+31

Ровно – +30...+32

Житомир – +30...+32

Винница – +31...+33

Одесса – +29...+31

Николаев – +32...+34

Херсон – +31...+33

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +31...+33

Сумы – +29...+31

Полтава – +30...+32

Днепр – +32...+34

Запорожье – +32...+34

Донецк – +30...+32

Луганск – +31...+33

Харьков – +30...+32

Киев – +31...+33



Прогноз погоды на 5 июля. Фото Укргидрометцентр.