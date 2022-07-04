В окремих районах очікується град та сильний вітер

Найспекотніше буде у південних областях України – на Миколаївщині та Запоріжжі. Вдень стовпчик термометра сягатиме близько 32 – 34 градусів тепла.

Варте уваги В Одесі та області попереджають про негоду: у найближчі години – гроза та шквали

Середня денна температура становитиме +29...+33 градуси. Вдень 5 липня на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині прогнозують грози. В окремих районах очікується град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз синоптикині Діденко

Синоптикиня Наталія Діденко повідомляє, що у вівторок в Україні триватиме спека. Вдень 5 липня стовпчики термометрів підніматимуться до +28 – +34 градусів. Вночі очікується +17 – +22 градуси.

Повідомляється, що дощів буде мало – короткочасні грозові місцями пройдуть лише в західних областях, окрім Тернопільщини та Хмельниччини. У Києві 5 липня пануватиме суха спекотна погода – максимальна температура повітря становитиме +31 – +33 градуси.

Спека послабне 6 липня у західних областях, 7 липня зниження температури повітря до комфортної очікується у північних та центральних областях.

На Півдні та Сході України сильна спека ще триватиме,

– повідомила Наталія Діденко.

Прогноз погоди в містах України на 5 липня

Ужгород – +31...+33

Львів – +29...+31

Івано-Франківськ – +29...+31

Тернопіль – +30...+32

Чернівці – +31...+33

Хмельницький – +30...+32

Луцьк – +29...+31

Рівне – +30...+32

Житомир – +30...+32

Вінниця – +31...+33

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +31...+33

Чернігів – +31...+33

Суми – +29...+31

Полтава – +30...+32

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +31...+33

Харків – +30...+32

Київ – +31...+33



Прогноз погоди на 5 липня / Фото Укргідрометцентр