Про це попередили у міській раді Одеси. У мерії зазначили, що негода може накрити місто в обід – у проміжку з 13:00 до 15:00.
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Погода в Одесі
У мерії попередили про насування грози удень 4 липня. У місті можливий шквальний вітер швидкістю 15 – 20 метрів на секунду. Тому мешканцям Одеси потрібно бути обережними.
У місті Одесі та Одеській області в наступні 1 – 3 години очікується гроза, під час грози шквал 15 – 20 метрів на секунду, збережеться до кінця доби,
– попередили в мерії.
За даними Укргідрометцентру, повітря в Одесі розігріється до +29...+31 градуса тепла.
Правила поведінки під час грози від ДСНС
- Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу, адже він притягує кульову блискавку. Тримайтеся подалі від електроприладів та антен.
- Якщо ви перебуваєте на вулиці, то уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева.
- Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд або кущі.
- Не ховайтеся під високими деревами чи під металевими конструкціями.
- Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Воно повинно бути сухим – волога земля сильніше проводить електрику.
- Якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі – зупиніться.
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