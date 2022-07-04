Об этом было предупреждено в городском совете Одессы. В мэрии отметили, что непогода может накрыть город в обед – в промежутке с 13:00 до 15:00.

Интересно Грозы отступят, во все области вернется солнце: прогноз погоды на 4 июля.

Погода в Одессе

В мэрии предупредили о надвигающейся грозе днем 4 июля. В городе возможен шквальный ветер, скорость 15 – 20 метров в секунду. Поэтому жителям Одессы нужно соблюдать осторожность.

В городе Одессе и Одесской области в следующие 1 – 3 часа ожидается гроза, во время грозы шквал 15-20 метров в секунду, сохранится до конца суток,

– предупредили в мэрии.

По данным Укргидрометцентра, воздух в Одессе разогреется до +29...+31 градуса тепла.

Правила поведения во время грозы от ГСЧС

Если вы находитесь дома, закройте все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка, ведь он притягивает шаровую молнию. Держитесь подальше от электроприборов и антенн.

Если вы находитесь на улице, то избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, у которых растут деревья.

Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышенности. Найдите низкие деревья, стоящие рядом или кусты.

Не прячьтесь под высокими деревьями или под металлическими конструкциями.

Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Оно должно быть сухим – влажная земля сильнее проводит электричество.

Если гроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле – остановитесь.

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