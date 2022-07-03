Жарче всего будет на Закарпатье. Синоптики прогнозируют, что теплее всего будет в Закарпатье.
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Средняя дневная температура будет составлять +30...+32 градуса. Осадков не прогнозируют ни в одной из областей.
Прогноз синоптикини Диденко
Наталья Диденко сообщила, что новая неделя начнется в Украине жаркой погодой. В течение дня температура воздуха прогреется от +28 до +34 градусов.
Антициклон, область высокого атмосферного давления, будет определять 4 июля сухую, преимущественно солнечную погоду, практически повсюду в Украине. В Киеве понедельник будет жарким, до +33 градусов, и солнечным, без дождей,
– говорится в сообщении.
Прогноз погоды в городах Украины на 4 июля.
Львов – +28...+30
Ужгород – +34...+36
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +29...+31
Черновцы – +30...+32
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +28...+30
Ровно – +29...+31
Житомир – +29...+31
Винница – +30...+32
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +30...+32
Сумы – +30...+32
Полтава – +29...+31
Днепр – +30...+32
Запорожье – +29...+31
Донецк – +30...+32
Луганск – +29...+31
Харьков – +31...+33
Киев – +30...+32
Прогноз погоды на 4 июля. Фото Укргидрометцентр.