Найспекотніше буде на Закарпатті. Синоптики прогнозують, що найтепліше буде на Закарпатті.

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Середня денна температура становитиме +30...+32 градуси. Опадів не прогнозують у жодній з областей.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко повідомила, що новий тиждень розпочнеться в Україні спекотною погодою. Упродовж дня температура повітря прогріється від +28 до +34 градусів.

Антициклон, область високого атмосферного тиску, визначатиме 4-го липня суху, переважно сонячну погоду практично повсюди в Україні. У Києві понеділок буде гарячим, до +33 градусів, та сонячним, без дощів,

– мовиться у повідомленні.

Прогноз погоди в містах України на 4 липня

Львів – +28...+30

Ужгород – +34...+36

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +29...+31

Чернівці – +30...+32

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +28...+30

Рівне – +29...+31

Житомир – +29...+31

Вінниця – +30...+32

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +30...+32

Суми – +30...+32

Полтава – +29...+31

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +29...+31

Харків – +31...+33

Київ – +30...+32



Прогноз погоди на 4 липня / Фото Укргідрометцентр