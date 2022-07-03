Інцидент відбувся 2 липня. Про це повідомили місцеві жителі та в самому храмі у селі Чудей Сторожинецького району, що на Буковині.

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Блискавка влучила в церкву Московського патріархату та будинок

2 липня під час грози блискавка вдарила у дзвіницю парафії на честь святителя Николая села Чудей Сторожинецького благочиння і спричинила пожежу,

– повідомили у церкві.

Додали, що інцидент відбувся після нічного богослужіння. Настоятель парафії протоієрей Николай Попеску повідомив, що одразу викликав рятувальників. Останні загасили пожежу.

Люди бачили блискавку в Чернівцях: вона влучила в будинок

Місцеві користувачі повідомили, що ввечері 2 липня орієнтовно о 20:27 блискавка влучила в будинок в районі Майдану. Проте станом на ніч проти 3 липня деталі ще невідомі.

Окрім того, раніше "Молодий Буковинець" опублікував відео користувача мережі, який теж помітив блискавку над Чернівцями.

Варто пригадати, що на 2 липня синоптики попереджали про негоду. Зокрема, прогнозували грози та шквал.

Коротко про погоду в Україні

На 2 липня прогнозували негоду не тільки на Буковині. У ДСНС повідомили, що град, зливи й шквали прогнозували в західних та Вінницькій областях. Синоптики визначили жовтий рівень небезпеки. Прогнозували шквали 10 – 15 метрів за секунду.

Окрім того, 2 липня сильна злива була в Тернополі. Після цього місто затопило й вулиці перетворились у ріки. Ба більше, там дерево розтрощило авто, а загалом негода повалила 5 дерев.

Варто відзначити, що 4 липня в Україні буде тепла погода. Адже на Півдні та Сході можливі дощі, однак на Заході, Півночі та в Центральній Україні буде тепло та у більшості областей – понад 30 градусів тепла.

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