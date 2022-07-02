Відносно найпрохолодніше буде на Заході. Там прогнозують лише +26...+28 градусів тепла. Окрім того, у всіх західних областях прогнозують дощі та грози.

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Тим часом в інших областях упродовж дня сяятиме сонце. На Півдні температура повітря прогріється до +30...+32 градусів. На Сході та Півночі прогнозують +28...+30 градусів.

У Києві обіцяють +30...+32 градуси. В українській столиці сяятиме сонце.

Прогноз погоди в містах України на 2 липня

Львів – +26...+28

Ужгород – +30...+32

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +28...+30

Луцьк – +26...+28

Рівне – +26...+28

Житомир – +28...+30

Вінниця – +28...+30

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +29...+31

Суми – +29...+31

Полтава – +28...+30

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +30...+32



Прогноз погоди на 3 липня / Фото Укргідрометцентр