Прогноз погоди на липень

Такі показники є на 1 – 2 градуси вищими за норму. Тому другий місяць літа буде для українців спекотним.

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Зауважимо, що в Карпатах повітря традиційно буде дещо свіжішим. Середню місячну температуру прогнозують на рівні +17...+19 градусів.

Місячна кількість опадів очікується 34 – 96 міліметрів, а в горах – до 150 міліметрів. Такі показники є в межах місячної норми. Водночас у південно-західних областях дощів буде менше, ніж минулого липня. Тому мешканцям слід готуватися до сухої та спекотної погоди.

Другий місяць літа у містах України

Водночас, за даними синоптичного ресурсу Gismeteo, дощових днів у Львові буде не мало. У перший тиждень місяця на зміну спеці прийдуть грози та зниження температури. 9 липня стовпчики термометрів взагалі опустяться до +14 градусів. Однак вже на вихідних 16 – 17 липня синоптики знову прогнозують +30 градусів.

Загалом впродовж липня температура постійно то падатиме до +15...+17 градусів, то підійматиметься до +30 градусів.

На Півдні буде значно спекотніше. В Одесі стовпчики термометрів опустяться до +23 градусів лише один раз – 10 липня. В усі інші дні місяця повітря прогріватиметься орієнтовно до +30 градусів. Невелику свіжість та дощі можна чекати лише наприкінці місяця. В усі інші тижні – опадів не буде.

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У Харкові погода буде більш помірною. Сильну спеку та +33 градусів прогнозують 4 – 9 липня. Наступного тижня випаде дощ і стане свіжіше. Однак стовпчики термометрів все одно стрибатимуть. Так, 13 липня синоптики обіцяють +21 градус, а вже через 2 дні – +29 градусів.

Тиждень дощів варто чекати 25 – 31 липня.

У Києві найспекотнішим днем місяця буде 5 липня. У цей день повітря прогріється до +34 градусів, тож радимо бути обережними на сонці й пити багато води. Далі температура піде на спад – 10 липня буде вже +20 градусів. Дощі у столиці падатимуть практично кожного тижня. Тож кияни не встигнуть втомитися від сильної спеки.

Цікаво! За час кліматологічних спостережень максимальна температура повітря у липні в Україні становила +34...+39 градусів, а на Півдні навіть підіймалася до +40...+41 градусів.

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