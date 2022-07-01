Бути готовими до негоди слід жителям Львівської, Тернопільської, Рівненської, Волинської областей. Також день без опадів не мине на Івано-Франківщині, Закарпатті і Буковині.

Раніше Прогноз погоди на вихідні 2 – 3 липня: зі спекою та грозами

У більшості областей – дуже спекотна погода

Найспекотніше буде на Закарпатті – тут стовпчики термометрів піднімуться до +31...+33. Майже такі самі показники у всіх західних областях, повітря прогріється до +30...+32. На Львівщині та Івано-Франківщині – до +28...+30.

Саме щодо західних областей метеорологи попереджають: можуть бути не лише грози, а й шквальний вітер та навіть град. Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Найменші температурні показники – на Сході

Найменшу температуру обіцяють синоптики на Сході – Донеччині, Луганщині та Харківщині – +23...+25. В решті областей – +27...+30.

Зверніть увагу! У Києві у суботу не прогнозують опадів. Вітер – північно-східний – 5 – 10 метрів на секунду. Температура – +27...+29.

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У Києві 2 липня передбачається сонячна суха погода з максимальною температурою повітря близько +28, +29 градусів.

Загалом найближчими днями у Києві переважатиме помірна спека, до +28...32 градусів,

– розповіла про погоду в столиці синоптикиня Наталка Діденко.

Незначне зниження температури, каже Діденко, прогнозують вже з 8 липня. Ймовірно, що стовпчики термометрів опустяться до +23...+27 градусів.

Прогноз погоди в містах України на 2 липня

Львів – +28...+30

Ужгород – +31...+33

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +30...+32

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +30...+32

Луцьк – +30...+32

Рівне – +30...+32

Житомир – +29...+31

Вінниця – +30...+32

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +23...+25

Харків – +23...+25

Київ – +27...+29

Прогноз погоди на 2 липня / Фото Укргідрометцентру