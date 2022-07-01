Быть готовыми к непогоде следует жителям Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской областей. Также день без осадков не пройдет в Ивано-Франковской области, Закарпатье и Буковине.

Ранее Прогноз погоды на выходные 2 – 3 июля: с жарой и грозами

В большинстве областей – очень жаркая погода

Жарче всего будет на Закарпатье – здесь столбики термометров поднимутся до +31...+33. Почти такие же показатели во всех западных областях, воздух прогреется до +30...+32. Во Львовской и Ивано-Франковской области – до +28...+30.

Именно по западным областям метеорологи предупреждают: могут быть не только грозы, но и шквальный ветер и даже град. Порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Наименьшие температурные показатели – на Востоке

Наименьшую температуру обещают синоптики на Востоке – Донбассе, Луганщине и Харьковщине – +23…+25. В остальных областях – +27...+30.

Обратите внимание! В Киеве в субботу не прогнозируют осадков. Ветер – северо-восточный – 5 – 10 метров в секунду. Температура – +27…+29.

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В Киеве 2 июля предполагается солнечная сухая погода с максимальной температурой воздуха около +28, +29 градусов.

В ближайшие дни в Киеве будет преобладать умеренная жара, до +28...32 градусов,

– рассказала о погоде в столице синоптик Наталья Диденко.

Незначительное снижение температуры, говорит Диденко, прогнозируется уже с 8 июля. Вероятно, что столбики термометров опустятся до +23...+27 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 2 июля

Львов – +28...+30

Ужгород – +31...+33

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +30...+32

Луцк – +30...+32

Ровно – +30...+32

Житомир – +29...+31

Винница – +30...+32

Одесса – +27...+29

Николаев – +29...+31

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +27...+29

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +23...+25

Киев – +27...+29

Прогноз погоды на 2 июля / Фото Укргидрометцентра.