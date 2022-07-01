Быть готовыми к непогоде следует жителям Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской областей. Также день без осадков не пройдет в Ивано-Франковской области, Закарпатье и Буковине.
Ранее Прогноз погоды на выходные 2 – 3 июля: с жарой и грозами
В большинстве областей – очень жаркая погода
Жарче всего будет на Закарпатье – здесь столбики термометров поднимутся до +31...+33. Почти такие же показатели во всех западных областях, воздух прогреется до +30...+32. Во Львовской и Ивано-Франковской области – до +28...+30.
Именно по западным областям метеорологи предупреждают: могут быть не только грозы, но и шквальный ветер и даже град. Порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Наименьшие температурные показатели – на Востоке
Наименьшую температуру обещают синоптики на Востоке – Донбассе, Луганщине и Харьковщине – +23…+25. В остальных областях – +27...+30.
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В Киеве 2 июля предполагается солнечная сухая погода с максимальной температурой воздуха около +28, +29 градусов.
В ближайшие дни в Киеве будет преобладать умеренная жара, до +28...32 градусов,
– рассказала о погоде в столице синоптик Наталья Диденко.
Незначительное снижение температуры, говорит Диденко, прогнозируется уже с 8 июля. Вероятно, что столбики термометров опустятся до +23...+27 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 2 июля
Львов – +28...+30
Ужгород – +31...+33
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – +30...+32
Черновцы – +29...+31
Хмельницкий – +30...+32
Луцк – +30...+32
Ровно – +30...+32
Житомир – +29...+31
Винница – +30...+32
Одесса – +27...+29
Николаев – +29...+31
Херсон – +28...+30
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +27...+29
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +23...+25
Киев – +27...+29