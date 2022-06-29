Об этом 29 июня рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре. В Киеве вторая подряд рекордная "тропическая" ночь.

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"Ночь считается "тропической", когда температура в течение темного периода суток не опускается ниже 20 градусов", – объяснили в гидрометеорологическом центре.

Какую температуру фиксировали

По информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, самая низкая температура воздуха 28 июня в Киеве была +21,3 градуса. Предыдущий рекордный показатель был в 2016 году.

Погода в Киеве

Укргидрометцентр прогнозирует, что 30 июня в Киевской области следует ожидать умеренный кратковременный дождь и грозу. В течение дня местами будет небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный – 5 – 10 метров в секунду.

Ночью в Киевской области температура будет держаться на уровне 15-20 градусов, а днем 25-30 градусов.

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Пожарная опасность и грозы в Украине

Синоптики прогнозируют на 29 июня в Украине кроме западных и восточных областей грозы. В частности, в северных и центральных регионах будет град и шквалы ветра – до 15 – 20 метров в секунду. Речь идет о первом уровне опасности.

Также в течение 29-30 июня, кроме Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, 30 июня и Киевской, Черниговской областей и Крыма, будет высок уровень пожарной опасности.

"Мы должны понимать, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно сами же люди. Ведь именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, оставляя костер или сжигая мусор на приусадебных участках. Имейте совесть и помните, что поджигание украинской земли – преступление, за которое предусмотрена ответственность", – подчеркнули в ГСЧС.



Где будет высок уровень пожарной опасности / Скриншот Украинского гидрометеорологического центра

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