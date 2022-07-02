Относительно прохладнее будет на Западе. Там прогнозируют только +26...+28 градусов тепла. Кроме того, во всех западных областях прогнозируется дожди и грозы.

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Тем временем в других областях в течение дня будет сиять солнце. На Юге температура воздуха прогреется до +30…+32 градусов. На Востоке и Севере прогнозируют +28...+30 градусов.

В Киеве обещают +30...+32 градуса. В украинской столице будет сиять солнце.

Прогноз погоды в городах Украины на 2 июля.

Львов – +26...+28

Ужгород – +30...+32

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +28...+30

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +28...+30

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +29...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +28...+30

Киев – +30...+32



Прогноз погоды на 3 июля. Фото Укргидрометцентр.