У селі Демидів, що у Київській області, блискавка зруйнувала міст. Втім, причиною руйнації моста була не лише стихія.

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Негода та вибухівка зруйнували міст

Як повідомив голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний, міст через Ірпінь зруйнувала блискавка. За попередніми даними, вона влучила в одну з колон.

Зараз відомо про те, що загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Рух транспорту через міст неможливий. Вирішується питання проїзду через Козаровичі. На місці вже працюють рятувальники, також проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту.

Зруйнований міст у Демидові / Фото УБЦ

Війна Росії з Україною: останні новини

Росіяни намагаються поширити фейк про те, що Україна буде мобілізовувати жінок. У МВС запевнили, що це чергова брехня російських окупантів та спроба поширити паніку серед українців.

Білоруси зібралися проводити мобілізацію в окремих регіонах. Посіпаки російських окупантів вже перевіряють приписний склад. Путін дуже сподівається на розширення фронту та активний вступ Білорусі у війну проти України.

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