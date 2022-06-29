В селе Демидов, что в Киевской области, молния разрушила мост. Однако причиной разрушения моста была не только стихия.

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Непогода и взрывчатка разрушили мост

Как сообщил глава Дымерской территориальной громады Владимир Пидкурганный, мост через Ирпень разрушила молния. По предварительным данным, она попала в одну из колонн.

Сейчас известно о том, что погиб один человек, еще двое получили ранения.

Движение транспорта через мост невозможно. Решается вопрос проезда через Козаровичи. На месте уже работают спасатели, также проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента.

Разрушенный мост в Демидове / Фото УБЦ

Война России с Украиной: последние новости

Россияне пытаются распространить фейк о том, что Украина будет мобилизовать женщины. В МВД заверили, что это очередная ложь российских кафиров и попытка распространить панику среди украинцев.

Белорусы собрались проводить мобилизацию в отдельных регионах. Муртады российских кафиров уже проверяют приписной состав. Путин очень надеется на расширение фронта и активное вступление Беларуси в войну против Украины.

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