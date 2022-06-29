Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він наголошує, що інформація про нібито мобілізацію жінок в Україні – абсолютна брехня.

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Росіяни активно відпрацьовують різні темники

Пан Денисенко переконаний, що це черговий російський фейк, який активно поширюють соцмережами російські боти. Окупанти намагаються якнайчастіше вкидати різну провокативну інформацію, яка поширить паніку серед українців.

До прикладу, два тижні тому там переконували, що в Україні почнуть мобілізовувати 16-річних дітей. Вони навіть сфабрикували лист, пов'язаний з міністром оборони Олексієм Резніковим, який гуляв по проросійських "помийках" в телеграмі.

Інформація про мобілізацію жінок – така ж сама брехня. Про це навіть в теорії ніде не обговорюють.

Жінок ніхто не збирається мобілізовувати. Це абсолютна брехня. Прохання до всіх: якщо хтось з ваших знайомих розповідає подібну інформацію, одразу говоріть, що це нісенітниця. Нічого такого ніхто навіть в теорії не розглядає, – наголошує радник МВС Вадим Денисенко.

Додамо, у Центрі протидії дезінформації при РНБО також розвінчали фейк про нібито примусову мобілізацію жінок від 18 до 60 років. Там також наголошують, що інформація повністю неправдива.

З 1 жовтня 2022 року жінок з певних професій справді почнуть брати на військовий облік. Так вони ставатимуть військовозобов'язаними та потраплятимуть в запас до ЗСУ, Нацгвардії чи інших військових формувань.

Але! Ніхто примусово не забиратиме жінок до армії чи на фронт. Під час воєнного стану жінки можуть потрапити на військову службу чи службу у військовому резерві лише добровільно і за контрактом. Тому чутки про примусову мобілізацію – звичайнісінька брехня.

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