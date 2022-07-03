Инцидент произошел 2 июля. Об этом сообщили местные жители и в самом храме в селе Чудей Сторожинецкого района Буковины.

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Молния попала в церковь Московского патриархата и дом

2 июля во время грозы молния ударила в колокольню прихода в честь святителя Николая села Чудей Сторожинецкого благочиния и вызвала пожар,

– сообщили в церкви.

Добавили, что инцидент произошел после ночного богослужения. Настоятель прихода протоиерей Николай Попеску сообщил, что сразу вызвал спасателей. Последние потушили пожар.

Люди видели молнию в Черновцах: она попала в дом

Местные пользователи сообщили, что вечером 2 июля ориентировочно в 20:27 молния попала в дом в районе Майдана. Однако по состоянию на ночь на 3 июля детали еще неизвестны.

Кроме того, ранее "Молодой Буковинец" опубликовал видео пользователя сети, тоже заметил молнию над Черновцами.

Следует вспомнить, что на 2 июля синоптики предупреждали о непогоде. В частности, прогнозировали грозы и шквал.

Кратко о погоде в Украине

На 2 июля прогнозировали непогоду не только на Буковине. В ГСЧС сообщили, что град, ливни и шквалы прогнозировали в западных и Винницкой областях. Синоптики определили желтый уровень опасности. Прогнозировали шквалы 10 – 15 метров в секунду.

Кроме того, 2 июля сильный ливень был в Тернополе. После этого город затопило и улицы превратились в реки. Более того, там дерево разгромило авто, а в целом непогода повалила 5 деревьев.

Следует отметить, что 4 июля в Украине будет теплая погода. Ведь на Юге и Востоке возможны дожди, однако на Западе, Севере и Центральной Украине будет тепло и в большинстве областей – более 30 градусов тепла.

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