На улицы немедленно вышли все бригады коммунальщиков, начавших работать над устранением последствий непогоды. Подробно о событиях в городе рассказал его мэр Сергей Надал.

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Где разбило деревом автомобиль

Прежде всего глава города подчеркнул, что в результате этих событий, к счастью, никто не пострадал. В целом местным властям сразу после ливня стало известно о 5 поваленных деревьях.

В частности, на улице Замковой дерево сначала упало на линию порванной электропередачи, а затем приземлилось на легковой автомобиль. Также на улице Живова упавшее дерево повредило автомобиль.



Автомобиль, на который упало дерево / Фото с телеграма Сергея Надала



А на автодороге Р-43 были повалены сразу несколько деревьев. Между селом Черниховцы и городом Збараж они попадали на проезжую часть.

Последствия непогоды 2 июля / Фото с телеграма Сергея Надала

Обратите внимание! Если вы видите поврежденные линии электропередачи, не нужно к ним приближаться. Сразу вызывайте спасателей, чтобы не подвергать себя опасности.



Автомобили "плавали" после ливня в Тернополе / Фото телеграма "Ху**вый Тернополь"

Что касается затопленных улиц, то в местных телеграмах сообщают, что "реки" были, в частности, на улицах:

Живовой;

Русской;

Оболони.

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