Впоследствии в КГГА сообщили, что на местах подтоплений уже работают дорожники. В общей сложности к устранению последствий непогоды привлекли 24 единицы техники гидрослужбы. Среди них мотопомпы, гидромониторы, насосные станции, необходимые для очистки системы ливневой канализации и откачки воды.

Относительно попадания молнии местные смогли снять этот момент на видео. Экстренные службы не сообщали о пожаре или пострадавших в результате удара.

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Самые интенсивные осадки прошли в Святошинском и Соломенском районах. Из-за залпового дождя возникли подтопления на проспекте Леся Курбаса и на бульваре Ромена Роллана.

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Киев после грозы 29 июня / Фото 24 канала, Валентины Полищук