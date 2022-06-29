Згодом у КМДА повідомили, що на місцях підтоплень вже працюють дорожники. Загалом до усунення наслідків негоди залучили 24 одиниці техніки гідрослужби. Серед них мотопомпи, гідромонітори, помпові станції, які потрібні для очищення системи зливової каналізації та відкачування води.

Щодо влучання блискавки, то місцеві змогли зняти цей момент на відео. Екстрені служби не повідомляли про пожежу чи постраждалих внаслідок удару.

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Найінтенсивніші опади пройшли у Святошинському і Солом'янському районах. Через залповий дощ виникли підтоплення на проспекті Леся Курбаса і на бульварі Ромена Роллана.

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Київ після грози 29 червня / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук