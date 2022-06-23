По данным Укргидрометцентра, завтра, 24 июня, в областях Украины ухудшатся погодные условия. Жителям многих регионов следует соблюдать осторожность – завтра могут греметь грозы, дуть шквальные ветры и идти град.

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Плохая погода ожидается, по данным Укргидрометцентра, на Юге, Востоке и в Центре Украины.

Днем 24 июня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду,
– сообщили в ведомстве.

По данным синоптиков, в Украине из-за непогоды объявили первый уровень опасности – желтый.

Укргидрометцентр сообщает, что штормовое предупреждение на 24 июня объявлено в ряде областей:

  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Черкасский,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Днепропетровской,
  • Одесской,
  • Херсонской,
  • Запорожский,
  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Харьковской.

Погода на 23 июня: где ожидать непогоды

В большинстве областей Украины бурлит непогода. Без осадков будет на территории всех западных областей – Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Закарпатье и Черновицкой области. В Винницкой области следует ожидать грозы.

Такая же ситуация на Юге, Центре и территории всей Левобережной Украины. Жителям этих областей в четверг без зонтика или дождевика из дома лучше не выходить.

Теплее всего 23 июня будет на Закарпатье: синоптики обещают +24...+26 градусов. Самые низкие показатели будут в Кировоградской области, Черкасской и Крыму. Здесь ожидаются прохладные +19…+21. В остальных областях – воздух прогреется в пределах +20...+24.

Прогноз погоды в городах Украины.

В четверг, 23 июня, в Украине будет держаться такая температура:

  • Ужгород – +24...+26
  • Львов – +21...+23
  • Ивано-Франковск – +20...+22
  • Тернополь – +20...+22
  • Черновцы – +22...+24
  • Хмельницкий – +21...+23
  • Луцк – +21...+23
  • Ровно – +21...+23
  • Житомир – +21...+23
  • Винница – +22...+24
  • Одесса – +23...+25
  • Николаев – +21...+23
  • Херсон – +20...+22
  • Симферополь – +19...+21
  • Кропивницкий – +19...+21
  • Черкассы – +19...+21
  • Чернигов – +21...+23
  • Сумы – +21...+23
  • Полтава – +21...+23
  • Днепр – +20...+22
  • Запорожье – +19...+21
  • Донецк – +21...+23
  • Луганск – +23...+25
  • Харьков – +22...+24
  • Киев – +20...+22

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