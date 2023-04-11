Синоптики предупреждают, что на этой неделе еще возможны грозы. Где и когда их ждать, рассказываем дальше.
Обратите внимание Сколько еще в Украине будет дождь: синоптики ответили, когда прекратятся осадки
Грозы возвращаются
По прогнозу Укргидрометцентра, перед Пасхой еще будет дождь. Впрочем, в части областей осадки ожидаются небольшими. В другие же снова наведается гроза. Вероятно, непогода будет бушевать 13 и 14 апреля.
В четверг гроза ожидается на Востоке и на Юге. В пятницу уже на Севере, северо-востоке и в центральной части Украины.
Заметим, что, в целом уже будет тепло, без ночных морозов и снега. Местами столбики термометра достигнут +19 градусов.
Ориентировочный прогноз погоды на 14 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра
Правила безопасности во время грозы и молнии
Заметим, что во время грозы и молнии следует соблюдать правила безопасности. Подробно о них рассказали в ГСЧС.
- Если вы находитесь в помещении, немедленно закройте все форточки, окна, двери, потому что сквозняки могут затащить в помещение молнию.
- Выключите электроприборы из розетки в квартирах, не пользуйтесь водопроводом. Также не стоит умываться над раковинами или ванными, ни в коем случае не мыться в ванных.
- Находитесь чуть дальше от окон. Удерживайтесь от звонка по телефону, но, если это действительно необходимо, сделайте сразу после очередного грозового разряда, быстро используя небольшую паузу до следующего разряда.
- Если гроза застала вас на улице в поле, в лесу, на реке, не прячьтесь в небольших постройках, домах, палатках и особенно среди деревьев. Лучше в каком-нибудь углублении.
- Если вас двое или больше, не скапливайтесь в укрытии вместе, – прячьтесь поодиночке.
- Бежать в хранилище следует медленно и слегка, склонившись.
- Во время грозы никогда не прикасайтесь к металлическим сооружениям и железным электроопорам, опорам мостов, проволочных ограждений и подобным объектам из металла и так далее.
Правила безопасности во время грозы и молнии: смотрите видео