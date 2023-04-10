Как долго еще будут лить дожди, рассказывает 24 Канал. Кстати, пока читаете прогноз, не забудьте приготовить свои зонтики.

Обратите внимание Атакует ненастье: в Киеве и Одессе срочно предупредили о сильных грозах в ближайшее время

Дожди еще будут: прогноз Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, 10 – 13 апреля в большинстве областей Украины временами небольшие и умеренные дожди. В Карпатах опять же с мокрым снегом. Впрочем, в понедельник на Юге, а во вторник на Западе и Севере без существенных осадков.

Кстати, согласно карте, размещенной на сайте Укргидрометцентра, ориентировочно дожди будут минимум до 14 апреля. Более того, в четверг и пятницу ожидаются грозы.

Ориентировочный прогноз погоды на 14 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра

Узнайте первым Какая будет погода на Пасху: синоптики приятно удивили прогнозом

Прогноз от Игоря Кибальчича

Своим прогнозом на вторую неделю апреля поделился и Игорь Кибальчич. Синоптик рассказал, когда изменится погода.

Дождливая и теплая погода в начале недели сменится преимущественно сухой и прохладной ближе к выходным,

– отметил Кибальчич.

Также синоптик добавил, что в первой половине недели развитие циклона над акваторией Черного моря повлечет за собой дожди в большинстве областей Украины. Впрочем, уже ближе к выходным в северо-восточной части Европы будет мощный антициклон. Благодаря этому осадков станет гораздо меньше. Так что уже на выходные, 15 – 16 апреля, существенных осадков уже не предвидится.