Поэтому лучше без нужды не выходите на улицу. В Киеве и Одессе прогнозируют І уровень опасности – желтый.

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В Киеве и Одессе предупреждают о непогоде

По информации Укргидрометцентра, в ближайшее время – с удерживанием до конца суток 9 апреля – на территории Киева и области ожидается гроза. Будет І уровень опасности – желтый.



Киевщину накроет непогода / фото с телеграм-канала КОВА

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую: 044-284-74-19. А при падении деревьев или веток, при травмировании людей и прочее немедленно информируйте экстренные службы: 101 или 103. Телефон Киевской службы спасения: 044-430-37-13.

Кроме того, в Одессе и области также в ближайшие 1 – 3 часа ожидается гроза, которая продлится до конца дня.

Кстати, над Одессой после дождя и града сейчас можно увидеть радугу.



В Одессе появилась радуга после дождя / фото местные телеграм-каналы



Радуга в Одессе 9 апреля / фото местные телеграм-каналы

Важно! Во время непогоды плотно закрывайте окна домов. На улице держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Что делать во время непогоды

плотно закройте все окна дома и уберите с балконов предметы, которые могут выпасть на улицу;

на улице следует держаться подальше от деревьев, зданий, рекламных щитов и линии электропередач;

если порывы ветра усиливаются, следует спрятаться в ближайшем помещении или укрытии;

избегайте возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополь, а также парковки рядом с ними автотранспорта;

дома необходимо выключить газ, убрать с подоконников и балконов незакрепленные предметы.

Погода в Украине 9 апреля