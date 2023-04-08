Как признались сами киевляне в соцсетях, весна в этот субботний день их удивляла. Ведь в некоторых районах столицы светило солнце, в некоторых шел дождь, а кое-где вообще выпал град, пишет 24 Канал.

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Первые весенние грозы в Киеве

О том, что Киев покроет сильная гроза, синоптики и КГГА предупредили во второй половине 8 апреля. Продержится она до примерно ночи. Более того, около 15:00 в Укргидрометцентре спрогнозировали первый уровень опасности в регионе и столице.

В Киеве выпал 9 апреля град: видео

Следовательно, громкий грохот, который можно услышать в столице вечером 8 апреля, является следствием грома, а не взрывов. Несмотря на это, в случае объявления воздушной тревоги ни в коем случае не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем.

Грохот грома, а не взрывов в Киеве: видео

Гроза сунет не только на Киевщину

Заметим, что, кроме столицы Украины, град выпал и на Днепропетровщине, где также прогремела гроза. Более того, до конца суток дожди и грозы придут и в другие регионы Украины. Обойдут только Винницу и Восток нашего государства.

Задержатся грозы при этом не только на один вечер. 9 апреля их ожидают во многих областях Украины. Однако в отличие от субботы, в воскресенье они обойдут стороной столицу.

В столице Украины выпал град / Фото из телеграм-каналов

Правила поведения во время грозы

Заметим, что во время сильной грозы во избежание вреда здоровью следует соблюдать определенные правила поведения. Их, в частности, собрал Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Так, во время такой непогоды необходимо: