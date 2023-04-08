Как признались сами киевляне в соцсетях, весна в этот субботний день их удивляла. Ведь в некоторых районах столицы светило солнце, в некоторых шел дождь, а кое-где вообще выпал град, пишет 24 Канал.
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Первые весенние грозы в Киеве
О том, что Киев покроет сильная гроза, синоптики и КГГА предупредили во второй половине 8 апреля. Продержится она до примерно ночи. Более того, около 15:00 в Укргидрометцентре спрогнозировали первый уровень опасности в регионе и столице.
В Киеве выпал 9 апреля град: видео
Следовательно, громкий грохот, который можно услышать в столице вечером 8 апреля, является следствием грома, а не взрывов. Несмотря на это, в случае объявления воздушной тревоги ни в коем случае не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем.
Грохот грома, а не взрывов в Киеве: видео
Гроза сунет не только на Киевщину
Заметим, что, кроме столицы Украины, град выпал и на Днепропетровщине, где также прогремела гроза. Более того, до конца суток дожди и грозы придут и в другие регионы Украины. Обойдут только Винницу и Восток нашего государства.
Задержатся грозы при этом не только на один вечер. 9 апреля их ожидают во многих областях Украины. Однако в отличие от субботы, в воскресенье они обойдут стороной столицу.
В столице Украины выпал град / Фото из телеграм-каналов
Правила поведения во время грозы
Заметим, что во время сильной грозы во избежание вреда здоровью следует соблюдать определенные правила поведения. Их, в частности, собрал Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Так, во время такой непогоды необходимо:
- закрыть все окна и двери дома, чтобы в помещении не было сквозняка, ведь это притягивает шаровую молнию;
- если гроза застала на улице, то лучше прятаться в автомобиле без антенны с закрытыми окнами или дома с громоотводом. При этом авто нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями;
- нельзя прятаться от ливня под деревом, ибо оно может привлечь молнию или упасть под напором ветра;
- следует избегать металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач;
- если гроза застала в лесу, то не стоит прятаться от нее на возвышении, вместо этого держитесь места, где низкие деревья;
- если вы оказались в поле, то следует найти углубление в земле, желательно, сухое. При этом не стоит ложиться, а лучше присесть, чтобы иметь меньше площади прилегания к земле;
- если у вас с собой есть зонтик, то ни в коем случае не раскрывайте его, ведь металлические прутья могут притянуть молнию;
- также своеобразными приемниками для молний могут являться электрические приборы;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если гроза застала вас на лодке, поскорее доберитесь до берега;
- в Центре общественного здоровья Минздрав также рекомендуют не звонить с мобильного телефона, а немедленно его выключить, ведь есть также угроза попадания молнии.