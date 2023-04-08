В Укргидрометцентре предупредили, что в ближайший час в Киевской области будет гроза. Она будет держаться примерно до ночи.
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В Киеве объявили I уровень опасности
В Укргидрометцентре объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. В столице и регионе будет гроза I (желтого) уровня опасности. Синоптики предупредили, что такие погодные условия сохранятся до конца суток.
Будьте внимательны и осторожны,
– сказали в ведомстве.
В Украину идут грозы: первым эстафету принял Харьков
7 апреля синоптики предупредили, что температура воздуха начинает повышаться, поэтому уже постепенно активизируются опасные явления теплого периода, то есть грозы. Поэтому украинцев попросили морально готовиться к грозе и звукам грома.
Гроза в Харькове 7 апреля: смотрите видео
Прогноз погоды в Украине на 9 апреля
- Днем температура в Украине будет колебаться от +8 до +16. Холоднее всего будет в западных областях. Там днем синоптики обещают температуру от +8 до +12. Зато теплее всего будет на Востоке страны и на Юге.
- Почти по всей Украине прогнозируют осадки и небольшие грозы. Самая сухая погода будет в Одесской области и во временно оккупированном Крыму.