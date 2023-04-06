Ночью воскресенья в части областей возможны морозы. Однако днем повсюду только плюсы.

Смотрите также В Украину ворвется весенняя жара: когда ждать потепления до +20, +25 градусов

Какая будет погода на Вербное воскресенье

Раньше в комментарии 24 Канала синоптик Укргидрометцентра рассказала о первых прогнозах на Вербное воскресенье. Наталья Птуха отметила, что временами ожидается небольшой дождь. Кроме того, на Западе ночью возможен мокрый снег.

Температура ночью 1 – 7 градусов тепла, в Карпатском регионе 0-5 мороза. Днем 8 – 14 градусов тепла,

– добавила синоптик.

Заметим, что в большинстве областей будет облачно с прояснениями. Вероятно, сильный ветер на Вербное воскресенье не будет донимать. Порывы всего 3 – 8 метров в секунду.

Смотрите также Будут ли весной еще сильные морозы до -15, -20 градусов: синоптики удивили прогнозом

Предварительный прогноз на 9 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра